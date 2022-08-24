Razer выпустила мышь с беспроводной зарядкой и сенсором на 30 000 DPI

Компания Razer представила мышь Basilisk V3 Pro с поддержкой беспроводной зарядки. Новинка получила новые фирменные оптические переключатели, двухрежимное колесо прокрутки (тактильный режим или режим свободного вращения), а также фирменную RGB-подсветку.

В числе особенности новинки отметим поддержку беспроводной связи, работу по радиоканалу с частотой опроса в 4000 Гц и сенсор с разрешением 30 000 пикселей на дюйм (DPI). Мышь оснащена 11 программируемыми кнопками и имеет эргономичную форму под правую руку.

Беспроводная зарядка вмонтирована в док-станцию, а шайба в самой мыши совместима не только с ней, но и с любой другой, которая поддерживает стандарт Qi.

Что касается цены, то мышь стоит 160 долларов (9 500 рублей по курсу), если брать с док-станцией, то выйдет 200 долларов (11 900 рублей по курсу). При этом отдельно док-станция оценивается в 70 долларов (4 100 рублей по курсу) и поставляется с собственной зарядной шайбой. Её можно тоже отдельно докупить за 20 долларов (1 190 рублей по курсу).

Продажи уже начались на официальном сайте.

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