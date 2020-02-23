Производитель нового ZTE Axon 11 уверяет, что создан лучший смартфон

Свой новый флагманский смартфон анонсировала компания ZTE, заявив, что свежий ZTE Axon 11 является лучшим сразу по нескольким категориям.

Прежде всего, ZTE Axon 11 самый легкий мобильный телефон с поддержкой сетей пятого поколения, как уверяет производитель. На втором месте идет характеристика: самый тонкий (7,9 мм) 5G-смартфон за эту цену. Третье – новый ZTE Axon 11 оснащен изогнутым экраном. Это единственный экземпляр в своем классе с 5G. Так же было заявлено, что у смартфона самая узкая нижняя рамка в данном классе.

Экран устройства занимает 92% лицевой панели, имеет диагональ 6,47 дюйма и разрешение 2340 х 1080 пикселей. Смартфон получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 765G, а также до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой флэш-памяти.

Основная камера с датчиком изображения имеет разрешение 64, 8, 2 и 2 Мп. Она расположена на задней части смартфона в верхнем левом углу в квадратном блоке. Фронтальная камера разрешением 20 Мп находится в каплевидном вырезе в верхней части дисплея.

Кроме аккумулятора емкостью 4000 мА•ч ZTE Axon 11 получил двойную систему охлаждения, включая СЖО. Однокристальная система покрыта модернизированным наноуглеродным волокном, которое содержит несколько ступенчатую теплопроводность по сравнению с обычными теплоотводящими материалами.

Старшая версия смартфона с 8/256 ГБ обойдется в 478 долларов. Версия с 8/128 ГБ памяти стоит 421 долларов. И 379 долларов стоимость за версию с 6/128 ГБ памяти.

Продажи ZTE Axon 11 начнутся 30 марта этого года.