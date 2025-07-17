iPhone 17 Pro получит новый дисплей с защитой от царапин и бликов

Apple наконец справилась с производственными трудностями, связанными с антибликовым и устойчивым к царапинам стеклом для дисплеев. Как сообщает MacRumors со ссылкой на надёжный источник, новые экраны получат только модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Идея использовать антибликовое покрытие появилась ещё в 2024 году. Оно должно повысить стойкость дисплея к износу и визуально улучшить картинку на ярком солнце. Однако изначально Apple столкнулась с низкой производительностью на этапе масштабного производства: процесс нанесения покрытия был слишком медленным и трудоёмким. Сейчас технологии оптимизировали, и производство вышло на нужный уровень.

Судя по утечке, улучшенное стекло не затронет базовые модели iPhone 17 и 17 Air — в них по-прежнему будет использоваться Ceramic Shield с олеофобным покрытием. Напомним, в последних моделях iPad и Mac Apple активно применяет антибликовые дисплеи, но в iPhone подобной технологии до сих пор не было.

В то же время Samsung уже использует аналогичное решение — Gorilla Glass Armor, снижающее блики до 75% и улучшающее читаемость экрана при ярком освещении. Похоже, Apple решила догнать конкурента.

Ожидается, что линейка iPhone 17 будет представлена осенью 2025 года.