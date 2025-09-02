Представлен Realme 15T — бюджетный «клон» iPhone с большой батареей

В Индии представили новый смартфон Realme 15T. Отличительной чертой новинки стал дизайн, который выполнен в стиле iPhone.

Realme 15T получил 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2372х1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Аппаратной основой новинки стал процессор MediaTek Dimensity 6400 Max 5G. Его дополняют до 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и хранилище на 256 ГБ.

Одной из главных особенностей смартфона стала мощная батарея на 7000 мАч с поддержкой 60-Вт быстрой зарядки. Для фото и видео предусмотрены три камеры: основа на 50 Мп, заглушка на 2 Мп и фронталка на 50 Мп.

Кроме того, Realme 15T получил защиту IP66/68/69, ИК-порт, лоток для microSD, стереозвук и подэкранный сканер отпечатков. А вот NFC в смартфон «не подвезли». «Из коробки» устройство работает на realme UI 6.0 (Android 15).

Цены на новинку следующие: