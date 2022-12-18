Появились первые фотографии клавиатуры OnePlus

На просторах китайской соцсети Weibo появились живые фотографии механической клавиатуры OnePlus. Как сообщалось ранее, устройство создают в партнёрстве с компанией Keychron.

Уже сейчас известно, что клавиатура получит полупрозрачные белые кейкапы с красными акцентами. На место привычных клавишах «1» и Enter расположится логотип OnePlus. Номерного блока не предусмотрено.

Ранее OnePlus заявляли, что клавиатура получит шасси из алюминия и переключатели с двойной прокладкой для шумопоглощения. Также будет совместимость с Windows, macOS и Linux.

Дата выхода пока неизвестна.