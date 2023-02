Pokémon анонсировала выход приложения для отслеживания сна Pokémon Sleep

Компания Pokémon готовится выпустить приложение Pokémon Sleep. Игра будет представлять собой трекер сна, в котором пользователь будет взаимодействовать с покемонами.

В зависимости от качества и типа сна, пользователи будут взаимодействовать с разными видами существ.

Помимо этого, будет выпущено устройство Pokémon Go Plus Plus. Это новая версия гаджета Pokémon Go, который работает как дополнение к отслеживанию сна для Pokémon Sleep, так и к Pokémon Go.

Релиз Pokémon Sleep в этом году должен состояться для iOS и Android.