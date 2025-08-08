Apple выпустила публичную iOS 26 Beta 2 для всех пользователей

7 августа Apple выпустила вторые публичные бета-версии операционных систем iOS 26 и iPadOS 26. Первые сборки вышли еще в конце июля.

Как и раньше, системы выполнены в стиле Liquid Glass — с полупрозрачными иконками и эффектами стекла. Несмотря на спорные отзывы, компания решила оставить этот дизайн.

Что нового в iOS 26 Beta 2 и iPadOS 26 Beta 2

Функция Visual Intelligence в рамках Apple Intelligence — наведя камеру на нужный объект можно узнать о ней все;

Обновленное отслеживание заказов в Wallet;

«Живой перевод» в приложениях «Сообщения», «Телефон» и «FaceTime»;

Новые возможности в «Напоминаниях»;

Создание смешанных эмодзи для Genmoji;

Spatial Scene — добавляет объем обычным фотографиям;

Улучшенная навигация в Safari;

AutoMix в Apple Music;

Обновленный интерфейс CarPlay;

Другие мелкие улучшения.

Размер обновления — около 8 ГБ. Скачать и установить его уже могут все пользователи, участвующие в программе публичного бета-тестирования Apple.

Кроме того, вышли и другие обновления: