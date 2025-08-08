Новости

Apple выпустила публичную iOS 26 Beta 2 для всех пользователей

Обновление уже доступно для загрузки.

7 августа Apple выпустила вторые публичные бета-версии операционных систем iOS 26 и iPadOS 26. Первые сборки вышли еще в конце июля.

Как и раньше, системы выполнены в стиле Liquid Glass — с полупрозрачными иконками и эффектами стекла. Несмотря на спорные отзывы, компания решила оставить этот дизайн.

Что нового в iOS 26 Beta 2 и iPadOS 26 Beta 2

  • Функция Visual Intelligence в рамках Apple Intelligence — наведя камеру на нужный объект можно узнать о ней все;
  • Обновленное отслеживание заказов в Wallet;
  • «Живой перевод» в приложениях «Сообщения», «Телефон» и «FaceTime»;
  • Новые возможности в «Напоминаниях»;
  • Создание смешанных эмодзи для Genmoji;
  • Spatial Scene — добавляет объем обычным фотографиям;
  • Улучшенная навигация в Safari;
  • AutoMix в Apple Music;
  • Обновленный интерфейс CarPlay;
  • Другие мелкие улучшения.

Размер обновления — около 8 ГБ. Скачать и установить его уже могут все пользователи, участвующие в программе публичного бета-тестирования Apple.

Кроме того, вышли и другие обновления:

  • macOS Tahoe 26 Public beta 2 (25A5327m);
  • watchOS 26 Public beta 2 (23R5328g);
  • tvOS 26 Public beta 2 (23J5327g).
[теги]
[id·207144 ·20250808_0748]
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
