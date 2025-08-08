Apple выпустила публичную iOS 26 Beta 2 для всех пользователей

7 августа Apple выпустила вторые публичные бета-версии операционных систем iOS 26 и iPadOS 26. Первые сборки вышли еще в конце июля.
Как и раньше, системы выполнены в стиле Liquid Glass — с полупрозрачными иконками и эффектами стекла. Несмотря на спорные отзывы, компания решила оставить этот дизайн.
Что нового в iOS 26 Beta 2 и iPadOS 26 Beta 2
- Функция Visual Intelligence в рамках Apple Intelligence — наведя камеру на нужный объект можно узнать о ней все;
- Обновленное отслеживание заказов в Wallet;
- «Живой перевод» в приложениях «Сообщения», «Телефон» и «FaceTime»;
- Новые возможности в «Напоминаниях»;
- Создание смешанных эмодзи для Genmoji;
- Spatial Scene — добавляет объем обычным фотографиям;
- Улучшенная навигация в Safari;
- AutoMix в Apple Music;
- Обновленный интерфейс CarPlay;
- Другие мелкие улучшения.
Размер обновления — около 8 ГБ. Скачать и установить его уже могут все пользователи, участвующие в программе публичного бета-тестирования Apple.
Кроме того, вышли и другие обновления:
- macOS Tahoe 26 Public beta 2 (25A5327m);
- watchOS 26 Public beta 2 (23R5328g);
- tvOS 26 Public beta 2 (23J5327g).
