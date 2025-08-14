Новости

Paramount планирует снять продолжение «Войны миров Z»

Новый фильм в Paramount назвали «приоритетным» проектом.

Paramount Pictures намерена вернуть на экраны зомби-триллер «Война миров Z». Об этом в интервью The Hollywood Reporter рассказал новый глава студии Дэвид Эллисон.

Подробности сюжета Эллисон пока не раскрыл. Первый фильм вышел в 2013 году и был снят по книге Макса Брукса. В центре истории — зомби-пандемия и следователь ООН в исполнении Брэда Питта, который вместе с семьей пытается найти лекарство от смертельного вируса. Картина собрала в мировом прокате $540 млн.

После успеха фильма студия хотела снять сиквел, и некоторое время проектом занимался режиссер Дэвид Финчер. Однако в 2019 году от продолжения отказались. Теперь же в Paramount новую «Войну миров Z» назвали «приоритетным» проектом.

Анатолий Почивалов

