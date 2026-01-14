Первый складной iPhone получит шарнир из жидкого металла | The GEEK
Первый складной iPhone получит шарнир из жидкого металла

Решение, призванное обеспечить долговечность и надёжность устройства при многократных сгибаниях.
Редакция The GEEK сегодня в 19:39

Шарнир первого складного iPhone будет изготовлен из жидкого металла, а основной корпус — из модернизированного титана. Об этом сообщил инсайдер yeux1122 со ссылкой на источник в компании-производителе материалов.

Весной 2025 года аналогичную информацию представил известный инсайдер Минг-Чи Куо. По его данным, эксклюзивным поставщиком жидкого металла станет китайская компания Dongguan Eontec Technology.

Жидкий металл — это аморфный материал, не имеющий кристаллической структуры. Apple изучает его возможности уже более 15 лет. Ещё в 2010 году компания заключила соглашение с Liquidmetal Technologies, получив эксклюзивную лицензию на использование технологии в потребительской электронике.

Ранее жидкий металл применялся Apple лишь в мелких деталях. Например, в инструменте для извлечения SIM-карты. Массово использовать его в крупных элементах Apple не удавалось из-за сложности производства. Тем не менее материал регулярно появлялся в патентах.

