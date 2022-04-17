OnePlus Nord CE 2 Lite 5G показали на официальных тизерах

OnePlus опубликовала в своем Twitter тизеры Nord CE 2 Lite 5G. Его представят 28 апреля, вместе с смартфоном OnePlus 10R (он же OnePlus Ace).

Визуально Nord CE 2 Lite 5G схож с Realme 9 Pro. Отличаются только цвета корпусов и место размещения логотипа.

OnePlus Nors CE 2 Lite 5G/ Realme 9 Pro

Смартфону приписывают 6,58-дюймовый IPS-дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 695 и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Также будет поддержка быстрой 33-ваттной зарядки и вариации с 6/8 Гб оперативной памяти.

Основная камера тройная: 64-мегапиксельный главный датчик, 2-мегапиксельный макро и 2-мегапиксельный сенсор глубины. Фронтальная камера получит 16 Мп.

Nord CE 2 Lite 5G будет поставляться с Android 11 и фирменной оболочкой Oxygen OS 11. Ждем 28 апреля.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!