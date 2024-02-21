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Новые наушники CMF by Nothing дебютируют вместе с Phone (2a)

CMF by Nothing 5 марта представит свои новые продукты – наушники Neckband Pro и CMF Buds. Дата запуска совпадает с датой дебюта Nothing Phone (2a).

CMF Neckband Pro станут первыми Bluetooth-наушниками бренда с шейным ободом и гибридной системой шумоподавления 50 дБ. Эта модель будет оснащена пятью микрофонами с функцией искусственного шумоподавления, большим биоволокном диаметром 12,4 мм и специальным драйвером из ТПУ. В наушниках предусмотрена функция Ultra Bass, позволяющая настроить пять уровней басов через приложение Nothing X.

CMF Buds представляет собой упрощенный вариант Buds Pro. Эта версия наушников получит активное шумоподавление, а также Ultra Bass. В целом это упрощенная версия Buds Pro, которые дебютировали в прошлом году.

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Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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