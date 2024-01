Nothing Phone (1) получил Android 14: обновление ОС 2.5.2

Несколько часов назад Nothing официально выпустила самое крупное обновление Nothing Phone (1) с момента запуска ОС 2.0 – Nothing OS 2.5.2. Апдейт переводит устройства на новую Android 14.

Список изменений Nothing OS 2.5.2 для Nothing Phone (1)

Большая часть нововведений повторяет улучшения и новые функции, которые получил Phone (2) с официальным релизом Nothing OS 2.5. Из того, что не указано в апдейте для старшей версии смартфона:

Прямой доступ к функции визуализации музыки Glyph Interface

Обновление внешнего вид стрелки жеста «Назад»

Добавлена поддержка переключения режимов звонка в «Быстрых настройках»

Прямая настройка сети через «Быстрые настройки» без разблокировки устройства

Обновлен дизайн «Быстрых настроек» и добавлена поддержка отображения большего количества иконок устройств

Автоматически убирается превью предыдущего скриншота при непрерывной съемке экрана

Обновление развертывается поэтапно. Проверить доступность апдейта для вашего устройства можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить.