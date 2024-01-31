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Nothing Phone (1) получил Android 14: обновление ОС 2.5.2

Несколько часов назад Nothing официально выпустила самое крупное обновление Nothing Phone (1) с момента запуска ОС 2.0 – Nothing OS 2.5.2. Апдейт переводит устройства на новую Android 14.

Список изменений Nothing OS 2.5.2 для Nothing Phone (1)

Большая часть нововведений повторяет улучшения и новые функции, которые получил Phone (2) с официальным релизом Nothing OS 2.5. Из того, что не указано в апдейте для старшей версии смартфона:

  • Прямой доступ к функции визуализации музыки Glyph Interface
  • Обновление внешнего вид стрелки жеста «Назад»
  • Добавлена поддержка переключения режимов звонка в «Быстрых настройках»
  • Прямая настройка сети через «Быстрые настройки» без разблокировки устройства
  • Обновлен дизайн «Быстрых настроек» и добавлена поддержка отображения большего количества иконок устройств
  • Автоматически убирается превью предыдущего скриншота при непрерывной съемке экрана

Обновление развертывается поэтапно. Проверить доступность апдейта для вашего устройства можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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