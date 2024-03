Nothing Phone (1) и Phone (2a) получили обновление ОС 2.5.3

11 марта Nothing Phone (1) получил обновление Nothing OS 2.5.3 с улучшениями и исправлениями ошибок. Пять дней назад прошивку 2.5.3 получил Nothing Phone (2a).

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.

Список изменений Nothing OS 2.5.3 для Nothing Phone (1)

Общие улучшения:

Добавили новый виджет диктофона

Улучшили плавность работы благодаря оптимизированным виджетам и анимациям открытия приложений, эффекты анимации экрана блокировки для более плавной работы, анимацию часов в интерфейсе Always On Display (AOD)

Обновили патч безопасности для улучшенной защиты устройства

Исправления ошибок:

Устранили проблемы с мерцанием при редактировании или отображении виджетов экрана блокировки в определенных сценариях, а также при разблокировке по отпечатку пальца в интерфейсе AOD

Устранили проблему, при которой текстовые сообщения не отправлялись в определенных сценариях

Скачать обновление Nothing OS 2.5.3 для Nothing Phone (1) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.2 согласно инструкции.

Список изменений Nothing OS 2.5.3 для Nothing Phone (2a)

Общие улучшения:

Добавили новые рингтоны и виджет диктофона

При непрерывном создании скриншотов экрана предварительный просмотр предыдущего снимка автоматически исчезает

Улучшили тактильную отдачу

Доработали анимацию при переходе с главного экрана в режим AOD, а также сделали плавнее анимацию запуска приложений

Оптимизировали взаимодействие пользователя с обоями

Улучшили общее качество работы с сенсорным экраном, работу приложений в фоновом режиме, совместимость с некоторыми адаптерами зарядки, а также приложение «Камера»

Повысили четкость фотографий на фронтальную камеру

Исправления ошибок:

Исправили проблему, из-за которой виджет «Шагомер» сбрасывался после переключения часовых поясов

Решили проблему, из-за которой значки приложений не отображались на главном экране после проведения пальцем вверх для разблокировки в определенных сценариях, случайную проблему, из-за которой разблокировка по отпечатку пальца не срабатывала при выключенном экране, а также случайную проблему с черным экраном в интерфейсе экрана блокировки

Повысили общую стабильность системы