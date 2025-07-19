Nothing добавила новые функции в ИИ-центр Essential Space

Компания Nothing выпустила большое обновление для Essential Space — своего ИИ-центра, встроенного в смартфоны Phone (3) и Phone (3a).

Основные изменения:

Синхронизация с Google Календарем.

Редактирование записей ИИ — теперь можно просматривать, редактировать и дорабатывать сводки, созданные искусственным интеллектом.

Улучшенный Essential Recorder — записи встреч, интервью и разговоров стали понятнее. Теперь можно исправлять и дополнять сводки, сделанные ИИ.

Обмен записями Essential Recorder — записи можно отправлять как картинку, PDF-файл или Markdown.

Обновление уже доступно для Nothing Phone (3). Для Phone (3a) и Phone (3a) Pro оно выйдет позже. Для установки апдейта Essential Space достаточно подключить смартфон к Wi-Fi и он автоматически обновит приложение через Google Play.

Напомним, Essential Space в устройствах Nothing — это своего рода центр для заметок, идей и вдохновения, использующий искусственный интеллект для работы с данными.