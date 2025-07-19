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Nothing добавила новые функции в ИИ-центр Essential Space

Обновление уже доступно для пользователей Nothing Phone (3).

Компания Nothing выпустила большое обновление для Essential Space — своего ИИ-центра, встроенного в смартфоны Phone (3) и Phone (3a).

Основные изменения:

  • Синхронизация с Google Календарем.
  • Редактирование записей ИИ — теперь можно просматривать, редактировать и дорабатывать сводки, созданные искусственным интеллектом.
Nothing добавила новые функции в ИИ-центр Essential Space
  • Улучшенный Essential Recorder — записи встреч, интервью и разговоров стали понятнее. Теперь можно исправлять и дополнять сводки, сделанные ИИ.
Nothing добавила новые функции в ИИ-центр Essential Space
  • Обмен записями Essential Recorder — записи можно отправлять как картинку, PDF-файл или Markdown.
Nothing добавила новые функции в ИИ-центр Essential Space

Обновление уже доступно для Nothing Phone (3). Для Phone (3a) и Phone (3a) Pro оно выйдет позже. Для установки апдейта Essential Space достаточно подключить смартфон к Wi-Fi и он автоматически обновит приложение через Google Play.

Напомним, Essential Space в устройствах Nothing — это своего рода центр для заметок, идей и вдохновения, использующий искусственный интеллект для работы с данными. 

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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