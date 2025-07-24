Apple выпустила публичную iOS 26 beta 1

Инсайдер: ёмкость батареи iPhone 17 Air не превышает 3000 мАч Но в режиме энергосбережения его должно хватить на день, уверен Instant Digital.

Все характеристики OPPO K13 Turbo и K13 Turbo Pro Инсайдеры опубликовали все спецификации смартфонов за несколько дней до официального анонса.

В 2026 году выйдут тонкие смартфоны с батареей на 10 000 мАч Первенцем может стать Realme.

Стала известна возможная причина дикого перегрева Nothing Phone (3) В некоторых сценариях смартфон может раскаляться до 64°C.

Samsung останется позади: HUAWEI выпустит новый трифолд Mate XT 2 уже в сентябре Раскладушка от южнокорейского гиганта ожидается только в октябре.

Оригинальная трилогия «Человека-паука» с Тоби Магуайром возвращается в кинотеатры На большом экране впервые покажут «Человека-паука 2.1».