Apple выпустила публичную iOS 26 beta 1

Apple наконец-то выпустила публичную версию iOS 26 beta 1, которую может опробовать любой пользователь, а не только разработчик.
Основные новшества iOS 26:
- Интерфейс Liquid Glass: новый стиль с эффектом жидкого стекла, прозрачные и воздушные элементы интерфейса, объёмные иконки и динамичные анимации. Меню “Фото”, “Музыки” и App Store стали прозрачнее, особенно заметно в тёмном режиме, а на экране блокировки при прокрутке уведомлений фон затемняется для удобства чтения.
- Экран блокировки: часы теперь могут растягиваться на половину экрана, адаптируясь под выбранные обои с эффектом глубины. Есть возможность редактировать виджеты и настраивать размещение элементов.
- Камера: упрощённый интерфейс, только самые нужные режимы, плюс возможность превращать обычные фото в объемные, наклоняя iPhone. Новая заставка при запуске камеры информирует об изменениях в дизайне.
- Телефон: объединённая лента звонков и контактов вместо нескольких вкладок, новая функция фильтрации звонков от неизвестных номеров с управлением звуком, дополнительные настройки управления звонками и ИИ-резюме последних разговоров с каждым контактом.
- Сообщения: возможность создавать опросы в чатах, устанавливать индивидуальные фоны для переписок и фильтровать сообщения от неизвестных отправителей в отдельной папке.
- Apple Music: появилось автоматическое смешивание треков (AutoMix) и перевод текстов песен с произношением слов.
Какие iPhone поддерживают iOS 26
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го поколения и новее)
Как установить публичную версию iOS 26 beta 1 рассказали в специальной инструкции.
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