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Apple выпустила публичную iOS 26 beta 1

Обновление доступно для всех.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 21:14

Apple наконец-то выпустила публичную версию iOS 26 beta 1, которую может опробовать любой пользователь, а не только разработчик.

Основные новшества iOS 26:

  • Интерфейс Liquid Glass: новый стиль с эффектом жидкого стекла, прозрачные и воздушные элементы интерфейса, объёмные иконки и динамичные анимации. Меню “Фото”, “Музыки” и App Store стали прозрачнее, особенно заметно в тёмном режиме, а на экране блокировки при прокрутке уведомлений фон затемняется для удобства чтения.
  • Экран блокировки: часы теперь могут растягиваться на половину экрана, адаптируясь под выбранные обои с эффектом глубины. Есть возможность редактировать виджеты и настраивать размещение элементов.
  • Камера: упрощённый интерфейс, только самые нужные режимы, плюс возможность превращать обычные фото в объемные, наклоняя iPhone. Новая заставка при запуске камеры информирует об изменениях в дизайне.
  • Телефон: объединённая лента звонков и контактов вместо нескольких вкладок, новая функция фильтрации звонков от неизвестных номеров с управлением звуком, дополнительные настройки управления звонками и ИИ-резюме последних разговоров с каждым контактом.
  • Сообщения: возможность создавать опросы в чатах, устанавливать индивидуальные фоны для переписок и фильтровать сообщения от неизвестных отправителей в отдельной папке.
  • Apple Music: появилось автоматическое смешивание треков (AutoMix) и перевод текстов песен с произношением слов.

Какие iPhone поддерживают iOS 26

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2-го поколения и новее)

Как установить публичную версию iOS 26 beta 1 рассказали в специальной инструкции.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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