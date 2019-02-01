Nissan представила электрический кроссовер Ariya

Автомобилестроительный гигант из Японии – Nissan, представил новую версию кроссовера. Модель получила название Ariya и оснащена электрическим силовым агрегатом. Габаритная длина авто – 4 595 мм, ширина – 1 850 мм, а высота составляет 1 660 мм. Если сопоставить размеры автомобиля, то они сопоставимы с моделью X-Trail, а конкурировать Ariya будет с Tesla Model Y.

Что касается серийного автомобиля, то он не так уж и отличается от концепт-кара, который был представлен еще в 2019 году на Токийском автосалоне. Сами разработчики считают, что Ariya – это новый и свежий взгляд на новое поколение автомобилей с электрическим приводом от Nissan. Именно они и будут задавать новый тон в автомобилестроении, в частности, в сферах электрификации, оптимизации платформ и комплектаций, а также взаимодействия с ИИ.

Ожидается, что сперва кроссовер Ariya появится в Японии, но затем автомобиль выйдет и на другие рынки мира, в том числе и в Россию. Если говорить о внешних отличительных особенностях Ariya, то от других подобных ему кроссоверов, он будет отличаться ниспадающей стеклянной крышей, узкими светодиодными фарами, спойлером на двери багажника и огромными 19-дюймовыми шинами.

А вот в салоне авто количество аналоговых кнопок управления будет минимум. Весь контроль за автомобилем производится с помощью сенсорных приборов. Центральная консоль для управления имеет регулируемое положение. Она может быть установлена в любое удобное для водителя положение, которое и будет запомнено системой, как персональная настройка по умолчанию. На этой же консоли находится и обновленный переключатель режимов движения авто.

В качестве сиденья в автомобиле применяются Zero Gravity, сиденья с нулевой гравитацией, то есть те, которые регулировать также легко, если бы они были в невесомости. Установка сидений благоприятствует свободному расположению ног и способствует открытому и близкому общению между передними и задними пассажирами. Особенно повезло пассажирам, которые располагаются на задних сидениях, где есть большое пространство в области ног и головы. То есть они могут выбирать практически любое удобное положение этих частей тела для них, вплоть до закидывания ноги на ногу.

Система управления получила самую последнюю версию автономного управления под названием ProPilot. Эта система работает в партнерстве с навигатором автомобиля. Она способна подключаться к управлению при задании определенного маршрута или, когда авто выезжает на трассу. ProPilot помогает водителю действовать правильно при обгонах, смене движения на полосах, а также при проезде перекрестков. Система способна выбирать оптимальный вариант в условиях перестроения. Для того, чтобы переключиться на ручное управление, водитель должен положить руки на руль.

Также система отключается тогда, когда автомобиль съезжает с трассы. Не менее интересна функция автоматической парковки автомобиля. Ожидается, что на рынке кроссовер Ariya будет представлен в двух вариантах: с одним и двумя электрическими приводами. Привод может быть как полный, так и передний. В топовой модификации ускорение до 100 м происходит за 5 секунд. Запас хода составляет 500 км.