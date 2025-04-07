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Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат One UI 8 на базе Android 16

И это не устройства линейки Galaxy S25.

Samsung столкнулась с критикой из-за затянувшегося запуска оболочки One UI 7 на базе Android 15. Бета-версия начала тестироваться еще в декабре 2024 года, но стабильный релиз состоится только в апреле — позже, чем когда-либо прежде.

Задержка вызвала вопросы у пользователей, в том числе о том, повлияет ли это на выход будущих обновлений. По слухам, Samsung может пропустить промежуточные релизы и сразу перейти к One UI 8 на Android 16.

Согласно свежим данным, новые складные флагманы Galaxy Z Flip7 и Fold7 выйдут сразу с предустановленной One UI 8. Их дебют ожидается уже во второй половине 2025 года. Если эти данные подтвердятся, то распространение One UI 8 на текущие устройства начнется быстрее обычного.

Ожидается, что компания также откроет программу бета-тестирования One UI 8. В ней, помимо новых раскладушек, первыми примут участие Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra.

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Источник:
Sammobile
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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