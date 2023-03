Naughty Dog продолжит выпускать свои игры на ПК

Несколько часов назад состоялся долгожданный выход ремейка The Last of Us на ПК. В честь такого события студия Naughty Dog опубликовала заявление на корпоративном сайте. В нем разработчики рассказали, как происходила разработка порта, а также поделились будущими идеями.

Авторы портировали Part I, которая вышла на PS5. После чего они оптимизировали движок игры и сделали его более гибким. Например, для некоторых сцен пришлось адаптировать управление для мыши и клавиатуры.

Сами разработчики говорят, что гордятся своим детищем, а ремейк «вдохнул в проект новую жизнь».

Также студия заявила, что будет продолжать выпуск своих игр на ПК и PlayStation, но какие именно – не рассказали.

В настоящее время Naughty Dog работает над мультиплеерным проектом по The Last of Us, а также над неизвестной для общественности игрой, которая будет похожа на сериал еще больше, чем предыдущие.