М.Видео-Эльдорадо запустила первые официальные розничные продажи iPhone 14

Группа М.Видео-Эльдорадо смогла реализовать первые поставки смартфонов iPhone 14 в соответствии с действующими требованиями российского законодательства.

Со вчерашнего дня смартфоны iPhone 14 распределяются в хронологическом порядке среди клиентов, совершивших предзаказ, при условии наличия выбранных конфигураций. Ожидается, что пользователи, которые оформили предзаказ, смогут получить смартфоны в ближайшее время.

Часть смартфонов из первых поступлений уже находится в рознице. Приобрести доступные модели можно онлайн с получением в одном из розничных магазинов Москвы, либо с экспресс-доставкой.

Стоимость смартфонов на данный момент в обеих сетях начинается от 84 999 рублей.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!