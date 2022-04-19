Бюджетный Motorola Moto E32 появился на рендерах

Бюджетник Motorola Moto E32 появился на рендерах и раскрыл несколько своих характеристик. Устройство уже прошло сертификации в FCC, ЕЭК, NBTC и Wi-Fi Alliance, поэтому, скорее всего, скоро состоится его релиз.

Сообщается, что смартфон получит 6,6-дюймовый дисплей, процессор MediaTek Helio G85 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 10-ваттной быстрой зарядки.

Основная камера будет тройной — 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Motorola Moto E32 будет доступен в нескольких вариациях памяти 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. Стоимость смартфона будет от $130 до $190 в зависимости от версии.

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