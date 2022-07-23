Moto X30 Pro с 200 Мп камерой стал доступен для предзаказа

Для предзаказа стал доступен смартфон с 200-мегапиксельной камерой Moto X30 Pro. Оформить его можно на площадке Jingdong в Китае.

Новинка примечательна, конечно же, своей основной камерой и процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

У Moto X30 Pro датчик изображения Samsung ISOCELL HP1 с оптическим форматом 1/1,22 дюйма. Помимо модуля на 200 Мп, будет сверхширокоугольный на 50 Мп и вспомогательная камера на 12 Мп. Генеральный менеджер Чен Джин бренда Lenovo сообщил, что в Moto X30 Pro встроили новый интеллектуальный режим собственной разработки. Он сможет создавать высокоточные изображения с разрешением 50 Мп в автоматическом режиме.

Про смартфон также известно, что у него 6,67-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой экрана 144 Гц. Также устройство поддерживает сверхбыструю 125-ваттную зарядку.

В продаже Moto X30 Pro окажется 2 августа.

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