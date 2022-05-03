Раскрыты подробные характеристики среднебюджетного Moto G82

Популярный инсайдер Эван Бласс опубликовал подробные спецификации грядущего смартфона Moto G82 5G. Новинка должна входить в категорию среднебюджетников.

Moto G82 получит 6,55-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит 8-ядерный Snapdragon 695, оперативная память LPDDR4x будет доступна в трех вариациях: 4,6 или 8 Гб. Емкость аккумулятора — 5000 мАч, будет поддержка быстрой 33-ваттной зарядки.

Основная камера тройная: главный датчик на 50 Мп, широкоугольный на 8 Мп + макро 2 Мп. Фронтальная камера получит 16 Мп.

Сканер отпечатков пальцев встроят в кнопку питания. Стоимость смартфона пока не известна.

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