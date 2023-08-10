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Microsoft прекращает обновлять Windows в России

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Алексей Авдеев сегодня в 14:39

Microsoft запустила рассылку в России, в которой информирует пользователей о прекращении продления лицензий для операционных систем Windows, начиная с 30 сентября. Это изменение влияет на разнообразные сферы, включая защиту компаний, так как без актуальных лицензий ОС и программное обеспечение не будут получать важные обновления безопасности.

Прежде всего, это затронет область защиты компаний, так как отсутствие актуальных лицензий может означать отсутствие важных обновлений для обеспечения безопасности информации. Другой проблемой является возможность распространения пиратских копий операционных систем Windows. Эксперты выражают тревожность не только по поводу самого факта пиратства, но и потенциала внедрения вредоносных программ в нелицензионные копии Windows.

В свете этих изменений многие пользователи начинают рассматривать переход на альтернативные операционные системы, такие как Linux или macOS.

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Источник:
Forbes

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