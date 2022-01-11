Logitech анонсировала беспроводную мышь Signature M650

Компания Logitech анонсировала выход беспроводной мыши Signature M650. В продаже появится два размера: для средней и более крупной руки, причем есть модели как для правшей, так и для левшей.

По заявлению компании корпус мыши удобно располагается в руке, повторяя контуры кисти. Боковины корпуса прорезинены, а для большого пальца предусмотрена мягкая зона с soft-touch-покрытием.

Боковые кнопки программируются под задачи при помощи фирменного софта Logitech Options+. Соединения мышки с устройствами происходит через Bluetooth Low Energy или USB-приемник Logi Bolt.

Signature M650 и M650 L (для большой руки) будут доступны в трех цветах — графитовом, белом и розовом. Устройства совместимы с ОС Windows, MacOS, Linux, Chrome OS, iPadOS и Android. Кроме того, мышка отличается продолжительным временем автономной работы — до двух лет от одной батарейки AA.

Мышь Signature M650 поступит в продажу в России в марте 2022 года. Рекомендованная розничная цена Signature M650 и Signature M650 L составит 3490 рублей.