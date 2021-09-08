LG создала новый тип материала для гибких дисплеев

Компания LG Chem представила новый тип материала, который пригодится при создании гибких дисплеев. Отмечается, что он превосходит существующие решения и лишён их недостатков. Материал представляет собой плёнку, на которой не возникают складок, а также она не трескается. Дисплеи с такой плёнкой выдерживают до 200 тысяч сгибаний без каких-либо проблем.

Технически там используется PET-плёнка, на которую наносится защитное покрытие с обеих сторон. При этом технология достаточно дешёвая и может применяться как в складных устройствах, так и в системах с выдвижными экранами.

Производство стартует в 2022 году, а первые устройства с LG Chem появятся в 2023-м.

Само собой, пока что новая технология не протестирована в реальных условиях. Потому сложно сказать, насколько она превосходит (или уступает) нынешним решениям. В любом случае, стоит дождаться готовых смартфонов с такой плёнкой, а уже затем делать выводы.