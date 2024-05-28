Lego может выпустить набор с фирменным магазином Apple

Один из пользователей Reddit под ником legotruma выложил на платформу Lego Ideas идеальный подарок фанатам Apple — маленькую копию фирменного магазина из кубиков. Теперь набор должен собрать 10 тысяч оценок за полгода, чтобы Lego Group рассмотрела возможность его официального выпуска. Конечно, также необходимо одобрение компании Apple. На данный момент оценки перевалили за тысячу, а ведь прошло меньше недели.

«Модель не основана на конкретном магазине Apple. Мы рассмотрели самые популярные точки, попытались найти единую стилистику и собрали этот набор, чтобы другие могли разместить его в своем Lego-городе. Наряду с официальными конструкторами зданий» Автор идеи legotruma

Интересно, что в наборе автор отдал дань уважения многим продуктам компании и разместил модели iMac G3, iPod mini, AirPods, Apple Watch и даже Apple Vision Pro. Что уж говорить про обилие деталей и сотрудников в узнаваемой униформе.