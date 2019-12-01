Компания Orsen выпустила подводную маску с рацией

Всем отдыхающим и любителям понырять посвящается. Компания Orsen решила порадовать любителей снорклинга, выпустив необычную маску для погружения под воду. Я уверен, что отдыхающие не раз видели людей с подводной маской, покрывающей все лицо. В этом есть преимущество, так как дышать под водой можно не только ртом, но и носом.

Но разработчики из Orsen решили пойти дальше и немного модернизировать такую маску. В итоге у них получилась маска складной конструкции и 180-градумным обзором подводных красот. Уникальная система с технологией автоматической циркуляции воздуха устраняет накопления внутри углекислого газа.

Предусмотрена также улучшенная защита от протечек и запотевания внутренней части маски. Есть и крепление для установки экшн-камеры. Но главная особенность – это наличие водонепроницаемой рации, связать которую можно как с таким же устройством, так и со смартфоном. Емкости установленной батареи хватает примерно на шесть часов плавания.