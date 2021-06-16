Project Hazel — необычная маска для лица от Razer

Еще на мероприятии CES представители Razer анонсировали одну из своих интересных разработок — маску для лица Project Hazel. На днях они несколько расширили информацию об этом продукте. Напомним, что эта маска привлекла внимание не только поклонников продукции компании, но и новостных агентств.

Данная маска выделяется наличием фирменной подсветки Chroma RGB от Razer и возможностью усиливать голос человека. Кроме того, она имеет прозрачную крышку для рта, которая не запотевает при выдохе и сменные фильтра стандарта N95. Причем большая часть из этих функций были добавлены исходя из предпочтений и предложений от пользователей.

Если вы заинтересовались данной маской, то для ее виртуальной примерки можно посетить аккаунт Instagram, где будет такая возможность. Компания ожидает огромный спрос на этот продукт. При этом продажи Project Hazel будут идти ограниченными партиями. Ожидается, что первая партия поступит в продажу уже в начале четвертого квартала этого года. Чтобы попасть в самое начало списка, нужно зарегистрироваться заранее. Что касается цен, то они пока держатся в секрете.

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