JBl выпустит наушники, которые заряжаются от света

JBL начала собирать деньги на краудфандинговой площадке IndieGoGo на новые беспроводные наушники Reflect Eternal. Их главная особенность заключается в том, что они могут подзаряжаться от солнечного света. Такую функцию сможет обеспечить специальный материал Powerfoyle от шведской компании Exeger.

Производители сообщили, что такие наушники будут заряжаться не только от яркого солнечного света. Они смогут получать энергию от непрямого света, в помещениях с искусственным освещением. Всего за 1,5 часа прогулки наушников на улице их время автономной работы вырастает до 68 часов. Если же вы были на улице 2,5 часа, то, по словам производителя, вам хватит наушников для бесконечного прослушивания. Если вы приверженец традиций, то есть порт USB: 15 минут зарядки = 2 часа пользования.

Также наушники защищены от воды на уровне IPX4, есть поддержка Bluetooth 5.0.

Первые вкладчики смогут приобрести наушники за $99, а их розничная цена составит $165. Производители планируют выпустить JBL Reflect Eternal в октябре 2020 года.