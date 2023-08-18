Исследователи нашли множество бактерий на ремешках Apple Watch и других часов

Биологи из США рассказали об исследовании микрофлоры ремешков наручных часов и фитнес-браслетов, а также поделились полученными результатами. Отчет об исследовании, опубликованный в научном журнале «Advances in Infectious Disease», говорит о том, что пользователи фитнес-браслетов и смарт-часов, очень редко моют свои ремешки, что ведет к наличию распространению опасных бактерий на этих поверхностях.

Исследование выявило, что серьезное микробное загрязнение обнаружено на более чем 95% изученных ремешков. Среди выявленных бактерий особенно распространены стафилококки (на 85% ремешков), псевдомонады (на 30%) и кишечные палочки (на 60%).

Интересно, что наибольшее количество бактерий обнаружено на ремешках спортсменов, особенно выделяется наличие стафилококков. Хотя эти бактерии в основном безопасны, они могут вызвать разнообразные заболевания у людей с ослабленной иммунной системой.

Научные исследователи также отметили, что бактерии чаще всего скапливаются на пластиковых и резиновых ремешках. Это объясняется наличием микропор на поверхности таких материалов, которые способствуют колонизации и закреплению микробов. В меньшей степени бактерии встречаются на металлических ремешках.

Исследователи также выявили эффективные методы очистки. В частности, для устранения бактерий на ремешках наиболее эффективными оказались средства на основе этанола и Lysol. Эти средства уничтожают до 99% бактерий, независимо от материала ремешка.