Классический iPod перенесли в веб-приложение

Очень давно, когда еще сенсорные дисплеи казались чем-то необыкновенным, управление композициями на iPod совершались колесиком. Этот классический элемент стал основой нового проекта стороннего разработчика Таннера Вилларете, который решил внедрить колесико в нынешнее поколение устройств.

Нет, это не означает, что новый iPod будет работать именно так. Он решил подобное реализовать в веб-приложении. Кстати, его не нужно даже инсталлировать на смартфон. Для этого нужно всего лишь войти в систему через Apple Music или Spotify. А дальше, все как раньше — крутишь колесико и перемещаешься по пунктам. Самое интересное, что на нём даже присутствует классическая игра Brick.

Apple отказалась от классического дизайна еще в 2014 году. Сейчас на рынке присутствует лишь одно устройство — наследник iPod, под названием iPod Touch, что как раз и свидетельствует о переходе к сенсорному дисплею. А по сути, это тот же iPhone, только не поддерживающий сотовую связь, биометрию и прочие современные возможности.

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