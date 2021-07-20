iPhone SE 3 может выйти в 2022 году

Издание DigiTimes Asia со ссылкой на собственный источник заявляет, что в первой половине 2022 года Apple представит третье поколение iPhone SE. Ранее подобную информацию публиковал известный аналитик Мин-Чи Куо, а его прогнозы практически всегда сбываются.

По предварительным данным, iPhone SE 3-го поколения получит процессор Apple A14 Bionic с поддержкой 5G, тот самый, который сейчас используется в серии iPhone 12. Таким образом, он станет самым доступным смартфоном Apple с поддержкой сетей пятого поколения.

Не стоит ожидать нового внешнего вида от следующего SE. У него останется круглая кнопка «Домой», старый дизайн по типу iPhone 8 и 4,7-дюймовым Retina-дисплей.

По слухам, стоимость iPhone SE 3 составит $399 (около 30 тысяч рублей), а релиз состоится в первой половине 2022 года.