iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air подешевели на 20-30% в России

Спустя почти две недели после старта мировых продаж iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air подешевели в России на 20-30%, выяснила редакция The GEEK.

Крупные магазины электроники продают iPhone 17 (256 ГБ) за 109 990 рублей, iPhone 17 Pro (256 ГБ) — за 164 990 рублей, а iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — за 184 990 рублей. Но на маркетплейсах их уже начали предлагать со значительными скидками:

iPhone 17 (256 ГБ) — от 92 тысяч рублей;

iPhone 17 Pro (256 ГБ) — от 130 тысяч рублей;

iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — от 156 тысяч рублей.

Речь идет о версиях с физической SIM-картой + eSIM без таможенной пошлины. При этом модели с двумя eSIM продаются еще дешевле — от 90 тысяч, от 111 тысяч и от 144 тысяч рублей соответственно.

Что касается iPhone Air (256 ГБ), то в крупных сетях он стоит 144 990 рублей, а на маркетплейсах — почти на 30% дешевле, от 103 тысяч рублей.