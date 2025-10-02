iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air подешевели на 20-30% в России | The GEEK
close
Новости

iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air подешевели на 20-30% в России

Все модели уже предлагаются на российском рынке со значительными скидками.

Спустя почти две недели после старта мировых продаж iPhone 17iPhone 17 Pro и iPhone Air подешевели в России на 20-30%, выяснила редакция The GEEK.

Крупные магазины электроники продают iPhone 17 (256 ГБ) за 109 990 рублей, iPhone 17 Pro (256 ГБ) — за 164 990 рублей, а iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — за 184 990 рублей. Но на маркетплейсах их уже начали предлагать со значительными скидками:

  • iPhone 17 (256 ГБ) — от 92 тысяч рублей;
  • iPhone 17 Pro (256 ГБ) — от 130 тысяч рублей;
  • iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — от 156 тысяч рублей.

Речь идет о версиях с физической SIM-картой + eSIM без таможенной пошлины. При этом модели с двумя eSIM продаются еще дешевле — от 90 тысяч, от 111 тысяч и от 144 тысяч рублей соответственно.

Что касается iPhone Air (256 ГБ), то в крупных сетях он стоит 144 990 рублей, а на маркетплейсах — почти на 30% дешевле, от 103 тысяч рублей.

id·211814·20251002_1929
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
HUAWEI готовит к выходу линейку смартфонов Mate 80
Характеристики HONOR Magic 8 и Magic 8 Pro утекли в сеть перед анонсом
Nubia Z80 Ultra засветился в Geekbench с новым Snapdragon 8 Elite Gen 5
HONOR Magic 8 Pro показал один из лучших результатов в Geekbench
Еще 6 смартфонов Samsung получили One UI 8 на базе Android 16
Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов» показали на видео за неделю до анонса
Раскрыт дизайн ультратонкого Motorola Edge 70
Nothing открыла бета-тестирование Nothing OS 4.0 на базе Android 16
AirPods Pro 3 признаны неремонтопригодными
Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах
Apple признала iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 винтажными
Вышли iOS 18.7.1 и iPadOS 18.7.1
Apple выпустила iOS 26.0.1
iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности
Марк Гурман: бюджетный iPhone 17e будет сильно отличаться от базового iPhone 17
Apple готовится к массовому производству MacBook Pro М5 и MacBook Air M5
Apple готовит к выходу iOS 26.0.1
Apple выпустила наушники Beats Solo Buds, Studio Pro и Solo 4 в эксклюзивных цветах
Ультратонкий iPhone Air не пользуется популярностью у россиян
«М.Видео» продлила предзаказ на iPhone 17 и другие новинки Apple из-за ажиотажного спроса

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  2. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  3. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  4. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  5. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  6. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры
Смотреть все обзоры