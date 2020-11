Huawei запустит собственное производство процессоров

Если запрещают покупать товар, то почему не создать его самому? Именно по такому принципу решили действовать представители Huawei. Мы знаем, что власти США запретили производителям поставлять процессоры для устройств китайской компании. Тогда Huawei решила сама производить процессоры. На данный момент китайский гигант собирается строить собственный завод по производству однокристальных систем.

Предполагается, что завод будет построен в Шанхае и никакого американского оборудования на заводе использоваться не будет. Если верить информации от инсайдеров, то на этом предприятии будут создаваться процессоры по 45-нанометровой технологии. Сейчас большинство подумало: «Что за дичь, это же уровень iPhone 4 десятилетней давности». Но так оно и есть, но главное то, что данное производство пока не рассчитано на смартфоны.

Сейчас главная задача Huawei наладить выпуск собственных чипсетов для телекоммуникационного и сетевого оборудования, а также интернета вещей, то есть для того, чем славилась компания в прошлые годы. И для этой категории техники требования к чипсетам совсем не такие, как в смартфонах. Более того, уже ближе к концу 2021 года появится возможность перейти на производство процессоров на 28-нм техпроцессе.

Однако стоит знать, что Huawei не имеет опыта в выпуске собственных чипсетов, а поэтому управлять заводом будет сторонняя компания с длиннющим названием Shanghai Integrated Circuit Research and Development Center Co., Ltd. (ICRD). Поддерживать столь значимые начинания будет и Муниципальное правительство Шанхая, что не менее важно. Да, такое производство не решит проблем со смартфонами, но уже сделает китайскую компанию менее подверженную влиянию извне.