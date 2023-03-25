Huawei представила наушники FreeBuds Pro 2+ с функциями мониторинга здоровья

Huawei анонсировала новые беспроводные наушники FreeBuds Pro 2+, которые получили не только отличные звуковые характеристики, но и функции мониторинга здоровья.

Устройство оборудовано 11-мм драйверами и кодеками L2HC, LDAC, HWA. Кроме того, они оснащены Bluetooth 5.2, активным шумоподавлением, пространственным аудио и влагозащитой IP54. Наушники обеспечивают до 27 часов работы с кейсом и до 6 часов без него.

Однако самое интересное, это возможность измерения пульса и температуры тела.

Новинка уже доступна для заказа на китайском сайте Huawei по цене ¥1499 (~16 900 ₽).