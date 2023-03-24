Huami представила защищённые смарт-часы Amazfit T-Rex Ultra

Анонсированы новые смарт-часы Amazfit T-Rex Ultra, которые обладают высокой степенью защиты и множеством функций. Устройство имеет стальной корпус с полимерными вставками и закаленное стекло, а также MIL-STD 810G защиту корпуса. Часы оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454х454 и яркостью 1000 нит.

Amazfit T-Rex Ultra оснащены датчиками ЧСС, SpO2, ЭКГ, трекерами сна и стресса, барометром и альтиметром. Устройство предлагает 160 режимов тренировок и может использоваться при погружении на глубину до 100 метров.

Производитель обещает, что часы смогут проработать на полном заряде до 20 дней. Цена устройства составляет $400 (около 30 700 ₽). Amazfit T-Rex Ultra представляет собой интересное предложение для тех, кто ищет высокую степень защиты, множество функций и продолжительное время работы.