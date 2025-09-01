HONOR выпустит бета-версию MagicOS 10 на базе Android 16 в сентябре | The GEEK
HONOR выпустит бета-версию MagicOS 10 на базе Android 16 в сентябре

Предбета, вероятно, уже тестируется.

HONOR планировала начать тестирование новой прошивки MagicOS 10 на базе Android 16 в конце августа, однако старт бета-программы переносится на середину сентября. Об этом рассказал на китайской платформе Weibo инсайдер под ником @DirectorShiGuan.

По его словам, MagicOS 10 принесет заметные изменения и улучшения. Сейчас некоторые пользователи уже тестируют предбета-сборку MagicOS 10. В ней нет крупных нововведений, но заметны улучшения в скорости работы и плавности интерфейса.

При этом HONOR пока официально не раскрывает детали. Какие именно функции и новшества появятся в публичной бете, станет ясно ближе к запуску бета-теста MagicOS 10.

Анатолий Почивалов

