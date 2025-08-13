Новости

HONOR показала Magic V Flip 2 во всех цветах и объявила дату презентации

Раскладушка выйдет в четырех цветах.

HONOR представила официальные изображения своего нового складного смартфона Magic V Flip 2 и раскрыла дату презентации.

Судя по пресс-рендерам, новинка сохранила необычное расположение основных камер — в правом верхнем углу внешнего экрана. LED-вспышка отдельно размещена справа на нижней половинке.

HONOR Magic V Flip 2 выйдет в четырех цветах: сером, белом, фиолетовом и специальном «звездном». Подробнее о лимитированной версии раскладушки, созданной в сотрудничестве с известным дизайнером Джимми Чу, мы рассказывали в отдельном материале.

Презентация HONOR Magic V Flip 2 состоится 21 августа.

Анатолий Почивалов

