Опубликованы скриншоты и трейлер Grand Theft Auto: The Trilogy

Только сегодня Rockstar Games объявила стоимость и дату выхода ремастера трилогии GTA, так следом был опубликован первый трейлер и показаны скриншоты.

Трейлер демонстрирует сравнение ремастера и оригинальных игр. Графика стала более детализированной, а освещение проработанным. Однако не стоит ожидать от переиздания полностью новых игр. Новые части сделаны на движке Unreal Engine и кроме улучшенной графики, консольные версии получат функцию прицеливания с помощью гироскопа.

Стоимость GTA: The Trilogy — The Definitive Edition

Rockstar Store (PC) — 4279 рублей

PlayStation Store — 4639 рублей

Nintendo eShop — 5399 рублей

Microsoft Store — $59,99 (около 4220 рублей)

Минимальные системные требования

Процессор Intel Core i5-2700K/AMD FX-6300

Видеокарта GeForce GTX 760 или AMD Radeon R9 280

8 ГБ оперативной памяти

GTA III — The Definitive Edition

GTA: Vice City — The Definitive Edition

GTA: San Andreas — The Definitive Edition

В Xbox Game Pass новая GTA: San Andreas The Definitive Edition появится в день релиза — 11 ноября. С 7 декабря GTA III The Definitive Edition будет доступна в PlayStation Now. Также 7 декабоя выйдет физическая копия трилогии на Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и PS4.