Google выпустила ремешки для смартфонов вслед за Apple

Стоят они в 8 раз дешевле, чем аксессуар от Apple.

Google представила свой собственный ремешок для смартфонов Pixel — Rope Wristlet. Этот аксессуар крепится к пластине, которая устанавливается между самим устройством и чехлом.

Новый ремешок от Google стоит всего $7. Его можно купить в трех цветах: зеленом, черном и фиолетовом. Хотя он позиционируется как аксессуар для Pixel, он теоретически подходит к любому смартфону с портом USB-C.

Примечательно, что выпустить новинку компания решила через неделю после анонса Crossbody Strap — ремешка через плечо для iPhone от Apple за $59.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
