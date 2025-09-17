Google выпустила ремешки для смартфонов вслед за Apple

Google представила свой собственный ремешок для смартфонов Pixel — Rope Wristlet. Этот аксессуар крепится к пластине, которая устанавливается между самим устройством и чехлом.

Новый ремешок от Google стоит всего $7. Его можно купить в трех цветах: зеленом, черном и фиолетовом. Хотя он позиционируется как аксессуар для Pixel, он теоретически подходит к любому смартфону с портом USB-C.

Примечательно, что выпустить новинку компания решила через неделю после анонса Crossbody Strap — ремешка через плечо для iPhone от Apple за $59.