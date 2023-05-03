Google повысила производительность операционной системы Google TV

Google выпустила обновление операционной системы Google TV, которое улучшает ее производительность и добавляет новую функцию для оптимизации использования накопителя.

Обновление позволяет сократить время пробуждения и загрузки Google TV, а также уменьшить задержку между нажатием кнопки на пульте и откликом телевизора.

Дополнительно, Google TV автоматически выгружает в облако те приложения, которые не были использованы в течение 30 дней, сохраняя только пользовательские настройки. Эта функция доступна только для устройств с Android TV 12 и новее, включая Chromecast with Google TV.

Свежее обновление доступно для всех устройств с Google TV.