Электрическую Ниву начали продавать в Германии

Немецкая компания Schmid GmbH начала выпускать электрическую версию автомобиля Lada Niva Legend для местного рынка.

Классический автомобиль лишился 1,7-литрового мотора, а на его место пришёл электрический двигатель мощностью 88 лошадиных сил. Также появился аккумулятор на 30 кВч, который способен проехать до 300 км на одном заряде.

Батарея рассчитана на 9000 циклов перезарядки, что позволит ей проработать до 25 лет. Сколько времени уходит на саму зарядку, производитель не уточняет.

Новая электрическая Нива обойдётся покупателю в €19,9 тыс. (Около 1,7 млн рублей). Также обладатель такого автомобиля освобождается от уплаты транспортного налога на 10 лет.