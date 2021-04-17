Данные смартфона Zenfone 8 Mini появились в Geekbench

Совсем скоро представители Asus представят новую линейку смартфонов – Zenfone 8, в которой все ожидают увидеть три модели. Самым компактным станет аппарат Zenfone 8 Mini, некоторые технические характеристики которого появились в сети. На самом деле информация о гаджете появилась в базе данных Geekbench, а уже оттуда утекла в сеть.

А базе данных смартфон значится как ASUS_I006D и имеет на борту чипсет Snapdragon 888 и 16 ГБ ОЗУ. В одноядерном тесте смартфону удалось набрать неплохие 1123 балла, в многоядерном — 3681 балл. Опираясь на предыдущие утечки, можно предположить, что на задней панели мы увидим оптические модули Sony IMX686 и Sony IMX663. О батарее питания пока информации нет, но заряжаться она будет от блока питания, мощностью 30 Вт.

По всей видимости, все устройства этой линейки будут оснащены OLED-дисплеями с поддержкой частоты обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Кроме модели Zenfone 8 Mini мы увидим Zenfone 8 Pro и Zenfone Flip. Последний вариант станет единственным устройством, который сохранит откидную камеру от серии Zenfone.