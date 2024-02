CMF by Nothing анонсировал две новые модели наушников – Neckband Pro и Buds

Бренд CMF by Nothing готовится в ближайшее время представить два новых продукта – наушники Neckband Pro и Buds. Соответствующие изображения и названия устройств опубликованы в соцсетях и на сайте суббернда компании Nothing.

Neckband Pro – это Bluetooth-наушники с шейным ободом. Никаких подробностей об устройстве нет.

Что касается Buds, то о них также ничего неизвестно. Беспроводные наушники Buds Pro дебютировали в прошлом году, поэтому предстоящие Buds могут оказаться бюджетной их версией.

Buds Pro

Оба устройства CMF недавно получили сертификаты TDRA и BIS, что подтверждает их скорый запуск в ОАЭ и Индии. Таким образом, вероятно, новинки покажут 27 февраля на выставке Mobile World Congress 2024 в Барселоне.

Сегодня Nothing официально анонсировала новый смартфон Nothing Phone (2a), который позиционируется как устройство среднего ценового сегмента со всеми уникальными фишками бренда.