Бьюти-устройства Fittop выходят на российский рынок

Китайская компания Fittop представит в России устройства для ухода за лицом, усиления мышечного тонуса и здоровья.

Из уходовых продуктов у бренда выделяются устройства для ультразвуковой чистки лица – L-Skin и L-Sonic II.

L-Skin представляет собой портативное антиакне-устройство для очищения кожи. Оно способно генерировать высокочастотный синий свет с фототоксичной средой от бактерий, вызывающих акне. Корпус защищен от попадния воды и влаги, что позволяет его размещать в любую ванную комнату. Гаджет представлен в белом, розовом и мятном цветах.

Другое устройство L-Sonic II размером около 70 мм, служит для очистки кожи лица с помощью ультразвука. При процедуре очищения он генерирует безопасные разряды низкочастотного электрического тока.

Следом идет линейка компактных массажеров SuperHit с наградой Design Awards 2020 за эстетичный внешний вид. Зарядки девайса в течение 1 часа хватит на месяц использования, при этом мотор мощностью 28 Вт будет работать тихо и не доставит дискомфорта окружающим.

Модель SuperHit Master при использовании дает голосовые рекомендации на русском языке и понимает, какая на нем насадка и не касается ли он кости – исключительные для рынка России особенности.

Также в России будет доступен устройство для домашнего термолифтинга L-Thermage.

Весь ассортимент Fittop этим летом можно будет увидеть в магазинах Золотое яблоко, МТС, Холодильник.ру и Технопарк.

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