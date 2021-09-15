Браслет Mi Smart Band 6 получил модуль NFC для оплаты

В марте 2020 года компания Xiaomi впервые представила Mi Smart Band 6. После этого многие гадали, выйдет ли версия с чипом NFC. И вот теперь это подтверждено уже официально.

Помимо этого, браслет получил встроенный виртуальный помощник Amazon Alexa, что будет актуально для владельцев умных домов.

В остальном технические параметры браслета не изменятся. Он также получит экран 1,56 дюйма, датчик уровня кислорода в крови и отслеживание 30 видов активности. Дизайн останется тем же, а вот автономность может упасть.

Что касается цен, то новинка получила прайс в 55 евро (4 700 рублей). Обычная версия Mi Smart Band 6 стоила на старте продаж 3 990 рублей.