Банки начнут проверять крупные переводы самому себе через СБП

Банки по поручению ЦБ начнут внимательно проверять крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей. Такие операции могут указывать на попытку мошенничества.
Валентин Снежин сегодня в 10:49

Банк России намерен добавить крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей (СБП) в перечень признаков мошеннических действий. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

По данным регулятора, участились случаи, когда мошенники убеждают жертву перевести все свои средства со счетов в разных банках на один — якобы для «безопасности». После этого злоумышленники получают доступ к счету и выводят деньги.

Банки будут обращать внимание на такие переводы, если в тот же день пользователь попытается отправить средства новому получателю, которому не переводил деньги в течение последних шести месяцев.

