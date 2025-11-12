Банки начнут проверять крупные переводы самому себе через СБП

Банк России намерен добавить крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей (СБП) в перечень признаков мошеннических действий. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

По данным регулятора, участились случаи, когда мошенники убеждают жертву перевести все свои средства со счетов в разных банках на один — якобы для «безопасности». После этого злоумышленники получают доступ к счету и выводят деньги.

Банки будут обращать внимание на такие переводы, если в тот же день пользователь попытается отправить средства новому получателю, которому не переводил деньги в течение последних шести месяцев.