«Аватар 2» выйдет под названием «Путь воды»

Продолжение фильма «Аватар» выйдет под названием The Way of Water («Путь воды»). Об этом заявил режиссёр «Аватара» Джеймс Кэмерон на проходящем мероприятии CinemaCon.

Трейлер второй части «Аватара» презентуют в кинотеатрах перед сеансами «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», после чего его опубликуют в сети. Релиз запланирован на 14 декабря 2022 года.

По сюжету Джейк со своей семьёй возглавит армию На’ви, чтобы остановить вторжение людей на Пандору.

Также продюсер сиквела Джон Ландау заявил, что всего будет четыре фильма. В центре каждой части будет семья Салли, а каждая история будет со своим логическим завершением.

Дата выхода второго «Аватара» пока неизвестна, но видимо он состоится ближе к концу 2022 года. Disney официально заявил, что 23 сентября выпустит в повторный прокат первый «Аватар» с улучшенным звуком и картинкой.

