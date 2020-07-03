Apple планирует перейти на свои видеокарты следом за процессорами
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple планирует перейти на свои видеокарты следом за процессорами

В рамках WWDC 2020 компания Apple показала мощность своих чипсетов на примере игры Shadow of Tomb Raider. При этом она выполнялась в эмуляторе Rosetta 2, при этом работала очень плавно.

В компании объяснили такие возможности технологией «отложенного рендеринга на основе плиток» (TBDR). Утверждается, что эта технология существенно обгоняет решения Intel, NVIDIA и AMD за счёт того, что она позволяет обрабатывать всю сцену в виде нескольких потоков. Это снижает требования к пропускной способности памяти и ускоряет рендеринг.

Другие разработчики используют IMR (Immediate Mode Rendering), который хуже по результативности и более прожорливый в плане энергии.

Компания из Купертино на данный момент разрабатывает собственные графические процессоры в рамках линейки Metal GPU Family. Пока не сообщается, когда они выйдут на рынок, но, скорее всего, это произойдёт примерно в одно время с собственными процессорами, то есть в течение ближайших двух лет.

Таким образом, Apple сможет отказаться не только от чужих CPU и GPU, но также улучшить свои наработки в этой сфере. Кто знает, быть может в будущем геймеры будут копить деньги на новенькие игровые карты с надкушенным яблоком на логотипе.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
-

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Читайте также

Сейчас на главной

Apple планирует перейти на свои видеокарты следом за процессорами

Spotify запустится в России 15 июля

Теперь в Minecraft можно сыграть внутри Half-Life

Qualcomm Snapdragon 865+ представлена официально

Samsung может убрать зарядку из комплектации смартфонов

Утечка: ASUS ROG Phone 3 покажут уже 22 июля, он получит Snapdragon 865+

Показаны качественные макеты iPhone 12

Игры для Xbox Series X покажут 23 июля

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить