Apple планирует перейти на свои видеокарты следом за процессорами

В рамках WWDC 2020 компания Apple показала мощность своих чипсетов на примере игры Shadow of Tomb Raider. При этом она выполнялась в эмуляторе Rosetta 2, при этом работала очень плавно.

В компании объяснили такие возможности технологией «отложенного рендеринга на основе плиток» (TBDR). Утверждается, что эта технология существенно обгоняет решения Intel, NVIDIA и AMD за счёт того, что она позволяет обрабатывать всю сцену в виде нескольких потоков. Это снижает требования к пропускной способности памяти и ускоряет рендеринг.

Другие разработчики используют IMR (Immediate Mode Rendering), который хуже по результативности и более прожорливый в плане энергии.

Компания из Купертино на данный момент разрабатывает собственные графические процессоры в рамках линейки Metal GPU Family. Пока не сообщается, когда они выйдут на рынок, но, скорее всего, это произойдёт примерно в одно время с собственными процессорами, то есть в течение ближайших двух лет.

Таким образом, Apple сможет отказаться не только от чужих CPU и GPU, но также улучшить свои наработки в этой сфере. Кто знает, быть может в будущем геймеры будут копить деньги на новенькие игровые карты с надкушенным яблоком на логотипе.