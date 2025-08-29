Apple перестала подписывать iOS 18.6.1 — откатиться больше нельзя

Apple перестала подписывать предыдущую версию iOS — 18.6.1. Пользователи, обновившиеся до iOS 18.6.2, больше не смогут откатиться к предыдущей версии системы.

Обновление iOS 18.6.2 вышло чуть больше недели назад. Оно не принесло новых функций, но закрыло уязвимости.

Для большинства пользователей невозможность отката не станет проблемой. Такой шаг — стандартная практика для Apple. Это необходимо для повышения безопасности и предотвращения использования возможных уязвимостей.